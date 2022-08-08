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Общество8 августа 2022 16:34

Лжекондуктор собирал деньги с пассажиров в нижегородской маршрутке

Мужчина сначала прихватил у водителя пару лишних билетов, а потом продал их другим пассажирам
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Необычная история произошла в одной из нижегородских маршруток – здесь завелся лжекондуктор, который начал собирать деньги с пассажиров. Скандальным видео поделились очевидцы происшествия.

- Да, бывают и такие сверхразумы, которые ради 30 рублей готовы провернуть целую аферу, - сообщается в телеграм-канале «Нижний № 1». - Хитрый мужик заходит в маршрутку, крадёт билеты, приготовленные водителем для пассажиров, и продает их по-тихому прямо в маршрутке в течение одной остановки, а потом сваливает.

На кадрах, опубликованных очевидцами видно, как мужчина расплачивается у водителя картой, а потом прихватывает еще несколько билетов. Спустя некоторое время он начинает передавать их другим пассажирам, забирая оплату себе.

Напомним, с 23 августа в Нижнем Новгороде будет запущена новая транспортная схема. В соответствии с ней льготы и проездные билеты будут действовать не только на муниципальном транспорте, но и на маршрутках.