Лжекондуктор собирал деньги с пассажиров в нижегородской маршрутке

Необычная история произошла в одной из нижегородских маршруток – здесь завелся лжекондуктор, который начал собирать деньги с пассажиров. Скандальным видео поделились очевидцы происшествия.

- Да, бывают и такие сверхразумы, которые ради 30 рублей готовы провернуть целую аферу, - сообщается в телеграм-канале «Нижний № 1». - Хитрый мужик заходит в маршрутку, крадёт билеты, приготовленные водителем для пассажиров, и продает их по-тихому прямо в маршрутке в течение одной остановки, а потом сваливает.

На кадрах, опубликованных очевидцами видно, как мужчина расплачивается у водителя картой, а потом прихватывает еще несколько билетов. Спустя некоторое время он начинает передавать их другим пассажирам, забирая оплату себе.

Напомним, с 23 августа в Нижнем Новгороде будет запущена новая транспортная схема. В соответствии с ней льготы и проездные билеты будут действовать не только на муниципальном транспорте, но и на маршрутках.