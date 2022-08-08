Нижегородские достопримечательности появились в поездах Самара – Санкт-Петербург

Изображения достопримечательностей Нижнего Новгорода появились в поезде Самара-Санкт-Петербург. Брендировали вагоны те регионы, через которые проходит поезд. Среди них Самарская, Нижегородская, Владимирская, Московская, Ленинградская области и Республика Мордовия. Об этом сообщили в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области.

Уже известно, что в вагоне появились изображения храма Александра Невского, Нижегородской ярмарки, Нижегородского кремля, стадиона «Нижний Новгород» и Нижневолжской набережной. Рядом с каждым фото размещен QR-код, отсканировав который можно получить дополнительную информацию о Нижегородской области. Как ожидается, эта инициатива будет способствовать развитию внутреннего туризма.