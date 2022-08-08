Подросток на питбайке сбил женщину у подъезда в центре Нижнего Новгорода

16-летний водитель мини-мотоцикла Kayo сбил пешехода в центре Нижнего Новгорода днем 8 августа. Об этом сообщает ОПДД и ОАР УГИБДД регионального ГУ МВД.

Авария произошла на улице Алексеевской, 24В в 13:10.

- У женщины диагностирован перелом левой руки, госпитализирована в больницу имени Семашко, - добавили в ведомстве.

В ГИБДД также отметили, что такой мотоцикл относится к спортивному инвентарю.

Такие мотоциклы не требуют оформления, следовательно, и на дорогах общего пользования их быть не должно. Питбайки используются на гоночных трассах для тренировок и участия в соревнованиях.