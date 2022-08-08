Супружеская пара из Нижнего Новгорода устроила из своего дома наркопритон

Очередной наркопритон раскрыли полицейские в Нижнем Новгороде – он находился в одной из квартир на улице Звенигородская в Советском районе. Как оказалось, жилище принадлежит супружеской паре: мужчине 36 лет и его 35-летней сожительнице, которая ранее была судима. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Семейная пара не только сама употребляла запрещенные вещества, но ещё и зарабатывала на наркозависимых: систематически сдавала помещение за отдельную плату наркоманам, куда они приходили «колоться».

- В помещении во время обыска обнаружены и изъяты самодельные приспособления для потребления наркотических средств, - рассказали в ведомстве. - Задержанная пара была направлена в медорганизацию для прохождения освидетельствования, результаты которого показали, что они находились в состоянии наркотического опьянения в момент задержания.

В настоящее время по этому факту возбуждено уголовное дело по статье: «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Теперь нижегородским супругам грозит до 6 лет тюрьмы.

Сейчас пара находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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