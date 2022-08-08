Нижегородцы поддержали пенсионера в стрингах, пришедшего на пляж

Неоднозначное фото выложили нижегородцы в социальных сетях. В минувшие выходные они сфотографировали пенсионера, пришедшего на пляж в стрингах.

- Пришли вчера на озеро искупаться, а тут такие вот не румяные булочки загорают. Мне лично неприятно такое наблюдать, хочешь что-то оголить, иди на специальный пляж! А вы как считаете, - поинтересовались очевидцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

Опубликованное фото вызвало шквал обсуждений в социальных сетях. Однако, вопреки ожиданиям очевидцев, нижегородцы поддержали пенсионера.

- Он же не без трусов, - отметила Елена К. - Не Арнольд - не спорю, но на пляж ходят и девочки в стрингах с обвисшими попами, мы как бы все не идеальны, не нравится – отвернись.

- А вам не стыдно? Почему вы выкладываете личные моменты человека на общее обсуждение?

Ему пофиг на ваше мнение, у него все хорошо, а у вас по ходу комплексы, - заявила Людмила С.