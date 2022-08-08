Коктейль со стеклом подали нижегородке в караоке-клубе на Рождественской

Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Коктейль с осколками стекла подали посетительнице караоке-клуба, расположенного на улице Рождественской в Нижнем Новгороде. О неприятном инциденте пострадавшая рассказала в социальных сетях.

Девушка объяснила, что пришла в заведение отдохнуть с друзьями, заказала напиток, а когда решила его попробовать, ощутила во рту мелкое стекло. Коктейль по просьбе нижегородки заменили, однако и в нём были кусочки стекла.

– Я его выпила уже наполовину и почувствовала на зубах скрежет. Выплюнув предмет на салфетку, увидела кровь и мелкий кусочек битого стекла. Вероятно, часть стекляшек я уже выпила. Есть много свидетелей, которые могут это подтвердить! – написала пострадавшая.

Таким поворотом событий девушка осталась крайне недовольна, потребовав, чтобы к ней подошли официанты и администратор караоке-клуба. Нижегородка показала неприятную находку из напитка при сотрудниках.

– При общении с администратором, когда уже вроде все улаживалось, подошел один из охранников и неожиданно ударил по голове моего друга (он упал без сознания на пол, драки не было), – добавляет посетительница заведения. – Камеры наблюдения в клубе работают, охрана и администратор клуба их просмотрели, поняли, что сотрудники виноваты, поэтому нам отказались показывать видео.

Ещё девушка сообщила, что на место происшествия была вызвана полиция и написано заявление, также приезжала бригада скорой помощи, и было пройдено медицинское освидетельствование.

Люди в социальных сетях к произошедшему отнеслись со скептицизмом, так как ничего неизвестно о второй стороне конфликта.

– Чувствую, что что-то тут не чисто, в одном бокале стекло, принесли второй и опять стекло, и охранник не просто так пришёл, – написал местный житель Максим Варакин.

Тем временем «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже направила запрос на получение комментария об этом инциденте в ГУ МВД России по Нижегородской области.

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