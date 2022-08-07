Сергея Лазарева познакомили с 7-летним мальчиком, родившимся сразу после его концерта в Нижнем Новгороде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Лазарев познакомился с семилетним нижегородцем, который родился почти на концерте артиста. Об этом сообщает певец в своих социальных сетях.

Вчера, 6 августа в Нижнем Новгороде на празднике красоты (0+) в тц «Фантастика» прошла встреча Сергея Лазарева с фанатами. На мероприятии артист встретился с поклонницей, которая родила сына через несколько часов после его концерта.

Это было на Дне города в 2015 году. Поклонница Настя пришла на фан-встречу на 9 месяце беременности. Сергей Лазарев потрогал живот девушки, сказал, что уже скоро она родит и пожелал удачи. Схватки у девушки начались прямо во время выступления Лазарева на Нижневолжской набережной. Девушку тут же посадили на скорую и увезли в роддом. Через несколько часов у счастливой фанатки родился мальчик, которого назвали Сергеем, в честь артиста.

– А вот тебя я в лицо тогда еще не видел, ты тогда был в пузике у мамы, – сказал артист при знакомстве с мальчиком.