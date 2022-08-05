Пять человек пострадали в результате ДТП в Арзамасском районе

Пять человек пострадали в результате столкновения двух легковушек в Арзамасском районе Нижегородской области сегодня, 5 августа. Четыре человека были доставлены в больницу, о чём рассказали в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в дежурную часть "112" в 18:17. Авария случилась на трассе Р-158 у посёлка Пешелань в городском округе города Арзамас. К счастью, погибших в результате происшествия нет. Детей среди пострадавших тоже нет.

О характере травм госпитализированных четырёх человек не сообщается.

Отмечено, что спасателям пришлось деблокировать одного из пострадавших из автомобиля, а также ликвидировать последствия разлива топлива.