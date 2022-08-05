27,5 млн рублей потратят на археологические раскопки на месте IT-кампуса в Нижнем Новгороде

27,5 миллиона рублей потратят на проведение археологических раскопок на участке реализации проекта распределённого межвузовского IT-кампуса на улице Шевченко в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом свидетельствуют данные электронного аукциона, размещённого на официальном сайте госзакупок.

Согласно опубликованным сведениям, планируются археологические раскопки объектов археологического наследия "Городище "Городок" XIV-XVI веков и "Культурный слой города", XIII-XVI веков. Закупка размещена сегодня, 5 августа. Приём заявок от подрядных организаций продлится до 22 августа. Итоги будут подведены 23 августа.

Заказчиком работ выступает ГАУ НО "Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области". Среди требований к участникам конкурса по выбору подрядчика указано отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков.