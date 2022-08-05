Условия корпоративной жилищной программы компании En+ Group расширены

С целью сохранения наиболее комфортных условий для своих сотрудников компания En+ Group* обновила условия корпоративной жилищной программы, которая была запущенная летом 2020 года.

У каждого работника должна быть возможность улучшить свои жилищные условия – таков основной принцип компании, определенный еще ее основателем Олегом Дерипаской. Участники программы на особых условиях получают ипотечный кредит на покупку жилья у Банка-партнера. Фактическая ставка по ипотеке на данный момент составляет около 10%, при этом первоначальный взнос отсутствует. Остается и ежемесячная выплата работодателем компенсации половины месячной суммы, включая проценты. Кредит можно взять на 10, 15 или 20 лет на усмотрение участника.

Энергетический бизнес En+ Group проводит жилищную программу в четырех регионах страны: Иркутской, Нижегородской и Челябинской областях, а также в Красноярском крае. 96% участников – основной производственный персонала, из которых 51% составляют рабочие, 45% инженерно-технический персонал. Средний возраст участника программы 34 года.

Одним из первых участников программы стал руководитель группы оценки эффективности и развития производства ООО «Генерация тепла», входящей в ГК «Волгаэнерго», Николай Зимин. Его семья переехала с двумя детьми в Нижний Новгород из Братска в феврале 2018 года. В первое время Зимины арендовали квартиру, но мечтали о собственном жилье.

«Как только я узнал, что в нашей компании стартует корпоративная ипотечная программа, мы с женой, тоже сотрудницей Волгаэнерго, не раздумывая, поспешили собирать документы, - делится Николай Зимин. – Это было не просто, разгар пандемии! Собрали бумаги за 2 месяца, а вот одобрение компании получили намного быстрее! Уже в сентябре 2020 года мы стали счастливыми обладателями 3-х комнатной собственной квартиры с хорошим расположением и удобной инфраструктурой. Мы безмерно благодарны Компании, в которой трудились, трудимся и хотим продолжать трудиться!»

Дополнительным плюсом для вхождения в корпоративную жилищную программу является то, что Николай активно участвует в жизни компании, является председателем Рабочего совета ООО «Генерация тепла» и постоянно представляет компанию на городских и областных спортивно-развлекательных мероприятиях.

«Когда я впервые услышал о жилищной программе, мне это показалось фантастикой, - поддерживает Николая слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования химического цеха Автозаводской ТЭЦ, разработчик многочисленных кайзен-предложений, член Молодежного совета компании, Ринат Кучукбаев. - Мы с женой и тремя детьми на тот момент проживали с родителями в их квартире. А сегодня, благодаря Жилищной программе, мы уже 1.5 года живем в собственной квартире в 110 квадратных метров! На мой взгляд, подобные инициативы в компании очень положительно сказываются на рабочем процессе. Это очень мотивирует. Как говорится, компания заинтересована в нас, а мы – в ней!»

За время существования программы уже было одобрено более 230 заявок на участие в ней. Всего же по Группе En+ в 2020-2021 гг. было выдано более 980 кредитов по программе.

Важным нововведением прошлого года стала возможность приобретения земельного участка с находящимся на нем жилым домом, что особенно актуально для небольших городов и сельской местности, где работают сотрудники наших предприятий, а это более 70 населённых пунктов.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group, отметил:

«Корпоративная жилищная программа направлена на оказание дополнительной финансовой и социальной поддержки работникам Группы. Создание комфортных условий жизни для сотрудников и их семей – неотъемлемая часть нашей социальной политики. Это так же важно, как и достойные условия труда. Так, в период пандемии COVID-19 мы в кратчайшие сроки построили семь медицинских центров, регулярно передавали СИЗы, машины скорой помощи и необходимое оборудование региональным медучреждениям. В ответ на вызовы этого года мы подняли зарплату всем сотрудникам на 10%, увеличили доплату на питание и выделили более 157 млн рублей на отдых».

* Компания En+ Group (LSE: ENPL; MOEX: ENPG), ведущий вертикально интегрированный производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии

Справка:

ГК «Волгаэнерго» управляет энергетическими активами компании En+ Group в Нижнем Новгороде. «Волгаэнерго» – один из основных производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в городе. Группа включает в себя Автозаводскую ТЭЦ, компании «Генерация тепла», «Теплосети», «Заводские сети» и «Волгаэнергосбыт».

Фото: Александр Воложанин