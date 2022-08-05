Глеб Андреев: «Нарушители должны отвечать за ущерб, нанесенный природе!»

В Дзержинске в рамках кампании по ликвидации несанкционированных свалок приступили к уборке мусора в обводненном карьере вблизи Заревской объездной дороги. Работы на данном объекте затруднены крутыми обрывами. Ликвидация этой свалки началась в прошлом году, когда с берега было вывезено более 600 кубометров твердых бытовых отходов. В текущем году планируется завершить очистку карьера, убрав мусор с обрывистой части. Подрядчик приступил к работе 25 июля и уже вывез 5800 кубометров строительного мусора.

«Для вывоза мусора с крутых берегов карьера привлечена дополнительная техника – экскаватор и погрузчики. Действуем в два этапа: сначала по берегу будет проложен заезд для экскаватора, мусор с нижней части ковшом поднимут наверх и затем уже с помощью фронтального погрузчика загрузят в самосвалы. В первую очередь загружается тот, который возможно достать экскаватором с плоской части берега. Это довольно сложный объект, такие нам попадаются не каждый день, но к подобной работе мы готовы, ее сложность не повлияет на сроки выполнения контракта», – сказал директор ООО «СитилюксНН» Сергей Федосеев и добавил, что на 60 объектах, где ликвидируются свалки в этом году, задействовано 20 единиц спецтехники и уже вывезено 23 тысячи кубометров мусора.

На карьере вблизи Заревской объездной установлены камеры видеонаблюдения, это позволит не допустить безнаказанного загрязнения территории повторно.

«Нарушители должны отвечать за ущерб, нанесенный природе! Безответственное отношение к окружающей среде как со стороны жителей, так и со стороны недобросовестных предпринимателей способно свести на нет все усилия по ликвидации свалок в округе. Сброс мусора – это правонарушение, и штрафы за него, напоминаю, увеличены в десятки раз. Совместные рейды и засады полиции, Природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора дают положительные результаты. С начала года только физические лица в Дзержинске заплатили более 50 тысяч рублей штрафов. Некоторые дела у полиции и Росприроднадзора еще в работе, в том числе на предпринимателей, – сказал первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев. – Сознательных жителей прошу фиксировать сброс мусора в неположенных местах с помощью видео или фото и передавать информацию в полицию. Благодаря неравнодушию граждан в природоохранную прокуратуру и полицию поступает все больше свидетельств о загрязнении окружающей среды бытовым мусором».

По данным межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Нижегородской области и Республике Мордовия, теперь суммы штрафов могут доходить до 150 тысяч рублей для юридических и до 50 тысяч рублей для физических лиц. Кроме того, с начала 2022 года управлением муниципального контроля администрации города Дзержинска было составлено 25 протоколов на общую сумму 369 тысяч рублей за ненадлежащее содержание предпринимателями своих территорий.

Напомним, кампания по ликвидации несанкционированных свалок с территории городского округа Дзержинск стартовала в 2021 году, к настоящему моменту уже вывезено 75 тысяч кубометров свалок. В 2022 году из областного бюджета на условиях софинансирования выделено более 30 миллионов рублей. На эти средства ликвидируют 60 несанкционированных свалок общим объемом 47 тысяч кубометров.