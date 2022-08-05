Анна Татаринцева: «Если есть возможность помочь, нужно это делать»

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода, заместитель председателя постоянной комиссии городской Думы по социальной политике Анна Татаринцева прокомментировала старт благотворительной акции «Скоро в школу» в Нижегородской области. По словам депутата, подготовка детей к новому учебному году является необходимым и довольно затратным мероприятием:

«Ежегодно возглавляемый мной благотворительный фонд «Доброе дело» участвует в социальной акции «Скоро в школу», в рамках которой организован сбор школьных принадлежностей для детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей-инвалидов. В первую очередь закупаются канцелярские товары, рюкзаки, спортивная одежда и обувь.

В этом году мы хотим помочь еще большему количеству детей и оказать помощь тем семьям, которые прибыли к нам в регион с территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик.

Многим родителям в настоящее время приходится непросто – они обустраивают свой быт на новом месте, поэтому поддержка им сейчас требуется как никогда раньше. Кроме этого, сбор ребенка в школу – очень затратное мероприятие, особенно для социально незащищенных категорий граждан.

До начала учебного года осталось около месяца. За это время желающие могли бы объединить свои усилия для доброго дела и помощи нуждающимся. Я считаю, что если есть возможность помочь, то нужно это делать».