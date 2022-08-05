Шалабаев анонсировал «Культурные выходные» на Нижневолжской набережной 6-7 августа

Событийная программа «Культурные выходные будет реализована в Нижнем Новгороде 6 и 7 августа. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Телеграм-канале.
Культурные мероприятия будут проходить на Нижневолжской набережной с 16:00 до 18:30.
Нижегородцы смогут принять участие в мастер-классах, танцевальном баттле, посмотреть выступление театра и зажечь под dj-сеты.
- «Культурные выходные» будут проходить каждые субботу и воскресенье до Дня города на Нижне-Волжской набережной, - написал Шалабаев.
Отмечается, что следующие культурные выходные пройдут 13 и 14 августа.
Расписание «Культурных выходных»:
6 августа, суббота
-16:00 - мастер-класс по граффити, рассказ об искусстве стрит-арта,
-16:20 - мастер-класс по уличным танцам,
-17:00 - танцевальный баттл среди гостей,
-18:00 - награждение победителей танцевального баттла,
-18:05-18:30 – музыкальный сет от Dj Tornado.
7 августа, воскресенье
-16:05 - мастер-класс по жонглированию,
-16:40 – выступление артистов театра «Мабу»,
-17:20 - урок актерского мастерства «Искусство движения»,
-18:00- 18:30 – музыкальный сет от Dj KFYL.