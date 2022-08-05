Шалабаев анонсировал «Культурные выходные» на Нижневолжской набережной 6-7 августа

Событийная программа «Культурные выходные будет реализована в Нижнем Новгороде 6 и 7 августа. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Телеграм-канале.

Культурные мероприятия будут проходить на Нижневолжской набережной с 16:00 до 18:30.

Нижегородцы смогут принять участие в мастер-классах, танцевальном баттле, посмотреть выступление театра и зажечь под dj-сеты.

- «Культурные выходные» будут проходить каждые субботу и воскресенье до Дня города на Нижне-Волжской набережной, - написал Шалабаев.

Отмечается, что следующие культурные выходные пройдут 13 и 14 августа.

Расписание «Культурных выходных»:

6 августа, суббота

-16:00 - мастер-класс по граффити, рассказ об искусстве стрит-арта,

-16:20 - мастер-класс по уличным танцам,

-17:00 - танцевальный баттл среди гостей,

-18:00 - награждение победителей танцевального баттла,

-18:05-18:30 – музыкальный сет от Dj Tornado.

7 августа, воскресенье

-16:05 - мастер-класс по жонглированию,

-16:40 – выступление артистов театра «Мабу»,

-17:20 - урок актерского мастерства «Искусство движения»,

-18:00- 18:30 – музыкальный сет от Dj KFYL.