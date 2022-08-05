Летний кинотеатр появится на Нижегородской ярмарке. Фото: Telegram Нижегородская ярмарка

Летний кинотеатр, где до конца этого лета будут показывать советские фильмы, откроется на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале пространства.

– Ярмарка, главный дом которой напоминает одновременно и замок, и царские палаты, располагает к просмотру добрых сказок, – пишут представители Ярмарки на канале. – Теперь каждый вечер пятницы до конца лета изучаем наряды царевен из советских фильмов.

Серия кинопоказов стартует уже сегодня, 5 августа, с фильма "Золушка" (1947 года). Его покажут на поворотных ставнях Павильона № 2 Нижегородской ярмарки. Отмечено, что архитектор Станислав Горшунов изначально задумывал ставни как раз для подобных целей.

Кинопоказ начнётся в 20:30. Летнему кинотеатру присвоили свой хештег #кинонаЯрмарке.