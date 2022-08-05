Бумагогория, созданная 11-летним школьником из Нижнего Новгорода, появилась на онлайн-картах

Бумажный город Бумагогория, созданный 11-летним школьником Матвеем из Нижнего Новгорода, появился на онлайн-картах 2ГИС.

Карта города была перерисована и нанесена на островок в Рыбинском водохранилище. Примечательно, что территория относится не к Нижегородской области, где и придуман город, а к Ярославской. Сам город называется не Бумагогория, а Бумагогорск.

Между тем, сестра юного строителя Masha Durer на своей странице в соцсетях высказалась о том, что некоторые компании путают название города. Одновременно девушка поблагодарила всех, кто шлет ее брату подарки и старается поддерживать его инициативу.

К слову, бумажный город действительно приковал внимание множества брендов. Например, из Москвы в Бумагогорию поступили новенькие бумажные поезда и ЛиАЗы. Кроме того, там хотят разместиться крупные банки, службы доставки и другие организации.

У бумажного города есть собственный Телеграм-канал, где регулярно публикуется информация о погоде, а также новости и афиша кинотеатров. Из последних новостей следует, что в городе появится один из известных операторов связи, а также будут построены почта и аэропорт. В сетевой магазин требуются бумажные продавцы, а в конце месяца в городе пройдет гастрофестиваль.