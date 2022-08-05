В «Нижновэнерго» проводятся тренинги по развитию концепции «Нулевого травматизма».

В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» ежемесячно проходят тренинги с персоналом, направленные на развитие навыков и логики концепции «Нулевого травматизма». Данные мероприятия реализуются в рамках «Программы мероприятий по предотвращению травматизма, повышению уровня культуры производственной безопасности».

В ходе тренинга сотрудники филиала узнают о сути концепции «Нулевого травматизма», ее основных принципах и инструментах. За период с августа 2021 по июнь 2022 тренинги были проведены в 29 районах электрических сетей, охват персонала составил 724 человека. В филиале «Нижновэнерго» ведётся постоянная работа по увеличению количества тренеров, а также по повышению уровня их квалификации. С июня 2022 года к проведению тренингов были привлечены уполномоченные по охране труда от профсоюзной организации.

По результатам проведенных обучающих встреч от работников и действующих тренеров поступают предложения по совершенствованию тренингов, наиболее интересные из них вносятся в действующий сценарий. Кроме того, для осуществления дополнительного мониторинга эффективности обучения по итогам проведенного тренинга собирается обратная связь, работники филиала делятся своими отзывами.

«Сейчас мы стремимся «привить» нашим работникам культуру безопасности и гигиену труда, чтобы эти принципы стали основой работы и образом мышления всего персонала. Спасибо тренерам и работникам, проявившим активное участие в повышении уровня культуры производственной безопасности в своих бригадах, подразделениях и в филиале «Нижновэнерго» в целом», – сказал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.