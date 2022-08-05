Депутаты городской Думы принимают активное участие в реализации социального проекта «Всем двором»

Депутаты принимают активное участие в реализации социального проекта «Всем двором», организованного АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» при поддержке городской Думы, администрации города и Нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Проект стартовал 30 мая 2022 года, став продолжением праздничных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, и продлится до конца сентября.

«В рамках проекта мы стараемся укреплять добрососедские отношения, объединять жителей разных возрастов и социальной принадлежности, сохраняя связь поколений. Мы танцуем вальс Победы, вместе исполняем любимые военные песни, слушаем русскую гармонь, отдаем дань памяти героям Великой Отечественной войны. Это наша общая история, наша самобытность – искренняя, живая и настоящая», – отметила депутат Мария Самоделкина.

С начала лета в Нижнем Новгороде уже прошло 27 тематических мероприятий. Поддержку в проведении праздников оказывают заместитель председателя городской Думы Денис Миронов и депутат Сергей Пляскин.

«Для каждого праздника мы стараемся подготовить интересную концертную программу, увлечь зрителей викторинами, мастер-классами и душевыми советскими фильмами, организуем мультпоказы в кинотеатрах под открытым небом, обустраиваем фотозоны. Знакомясь на праздниках, соседи по двору находят общие интересы и цели, например, по благоустройству территорий около дома», – рассказала депутат Оксана Дектерева.

Одно из первых мероприятий проекта состоялось в Канавинском районе. Перед жителями с патриотическими стихами и песнями военных лет выступили творческие коллективы и исполнители.

«Самых активных участников праздника мы наградили памятными подарками. Вместе смотрели мультфильмы в рамках проекта «Кинодворик», а всех желающих угощали пирожками и горячим чаем из самовара», – сообщила Мария Самоделкина.

Депутат Татьяна Скоробогатова приняла участие в празднике «Всем двором» на улице Геройской Ленинского района.

«Такие теплые встречи соседей во дворах стали уже нашей доброй традицией. Мы видим, как они набирают популярность, а участников с каждым годом становится все больше и больше», – поделилась мнением Татьяна Скоробогатова, поблагодарив организаторов проекта за инициативу.

Как отметила Оксана Дектерева, основное преимущество проекта «Всем Двором» в том, что он дает возможность депутатам чаще общаться с жителями напрямую.

«Нам приятно и радостно слышать слова благодарности за проведение таких праздников. Для меня важно знать мнение людей и учитывать их пожелания в дальнейшей работе. Многие подходят с предложениями выступить на концерте или помочь с организацией праздников в других дворах города», – подчеркнула депутат.