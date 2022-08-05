Преподавателей технических и строительных вузов обучат современным цифровым технологиям

Первый образовательный курс для преподавателей технических и строительных вузов запускается Центром цифровой трансформации городского хозяйства, созданным в Нижегородском государственном архитектурно-строительного университете при партнерстве с АО «Нижегородский водоканал» и АО «Теплоэнерго».

Программа разработана по заказу Университета Иннополис для цифровой трансформации предприятий городского хозяйства и внедрения современных цифровых сервисов, продуктов в бизнес-процессы системообразующих предприятий региона.

Дмитрий Щеголев, и.о. ректора ННГАСУ:

- Курс подготовлен для повышения квалификации преподавателей профильных вузов России, он будет доступен для обучения уже в сентябре на образовательной платформе Опорного образовательного центра Университета Иннополис. Его основная цель - повысить уровень компетенций профессорско-преподавательского состава в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Цифровизация предприятий ЖКХ становится одним из важнейших трендов развития городского хозяйства, что подразумевает внедрение новых подходов и подготовку соответствующих кадров для дальнейшей работы.

Курс состоит из серии обзорных лекций и обучающих материалов, основанных на примере конкретных производственных предприятий. Он позволяют сформировать у слушателей представление о процессе цифровой трансформации городского хозяйства и ознакомиться с инструментами цифровой трансформации, современными IT-решениями, адаптированными под задачи отрасли. Слушатели курса изучат ряд проектов, реализованных ресурсоснабжающими предприятиями Нижнего Новгорода: АО «Нижегородский водоканал» и АО «Теплоэнерго».

Образовательный курс включает в себя следующие актуальные лекции:

- «Цифровая трансформация предприятий городского хозяйства»;

- «Обзор современных цифровых сервисов и продуктов, адаптированных под задачи - предприятий ЖКХ»;

- «Импортозамещение как составляющая цифровой трансформации»;

- «Диспетчеризация объектов и сетей. Предиктивные технологии и цифровые двойники»;

- «Использование технологий информационного моделирования при проектировании объектов ЖКХ».

Александр Ермольчев, директор по информационным технологиям АО «Нижегородский водоканал», спикер курса:

– Особенно важно сейчас, в условиях санкций, обмениваться лучшими цифровыми практиками, готовыми решениями в разных областях бизнеса и управления, поэтому отдельный акцент в программе курса мы сделали на импортозамещении и снижении издержек за счет применения цифровых технологий.

Екатерина Красникова, начальник проектного офиса АО «Теплоэнерго», спикер курса:

- Диспетчеризация в ЖКХ – это одно из основных направлений на пути к цифровой трансформации коммунального сектора. Высокий уровень технической оснащенности и современные цифровые технологии управления и контроля являются необходимыми условиями для развития жилищно-коммунального хозяйства. Система диспетчеризации на нашем предприятии постоянно развивается, на сегодняшний день автоматизация производственных объектов составляет около 70% и этим опытом мы готовы делиться в наших лекциях.

Мария Образцова, директор Института дополнительного образования Университета Иннополис:

- В 2021 году руководители цифровой трансформации Нижегородского Водоканала и Теплоэнерго прошли у нас обучение по программе CDTO и представили на защите проектов успешные кейсы. Поэтому мы пригласили их вместе со своими партнерами из Нижегородского архитектурно-строительного университета разработать для нашего проекта образовательные модули, в которых они как эксперты поделятся своими знаниями и опытом в области цифровой трансформации предприятия. Это уже шестой образовательный модуль, записанный от наших партнеров – лидеров на своем рынке. К примеру, Нижегородский водоканал является обладателем всероссийской премии «CDO/CDTO Award 2022». На нашей образовательной платформе для повышения квалификации преподавателей и методистов вузов и ссузов размещено 65 образовательных модулей от экспертов в индустрии, и это не окончательная цифра. Подобный контент мы разрабатываем на постоянной основе. Например, в повестке февральских санкций мы с нашими партнерами оперативно записали видеолекции по цифровой трансформации в условиях кризиса.