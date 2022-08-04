Двустороннее движение с 25 августа введут на улице Студеной Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

С 25 августа в Нижнем Новгороде на участке улицы Студеной будет введено временное двустороннее движение.

Во время проведения строительных работ на улице Максима Горького транспорт сможет двигаться от улицы Белинского до улицы Славянской. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода, ссылаясь на городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Также на нескольких участках дороги по улице Студеной введут ограничение остановок и стоянок транспорта. Такие меры способствуют увеличению пропускной способности улицы.

– Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку, – предупредили в департаменте.

Водителям специалисты рекомендовали заранее выбрать маршруты и пути объезда, следовать указаниям дорожных знаков и, конечно, быть внимательнее, особенно при движении на участках улиц Студеной, Белинского и Славянской.