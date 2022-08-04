Родители пожаловались на массовое отравление детей в лагере "Солнечный" ФОТО: из телеграм-канала Прокуратуры Нижегородской области

Недавнее отравление в лагере «Солнечный» в Городецком районе стало причиной, по которой родители экстренно забирают детей. Об этом сообщается в сюжете телепрограммы «Кстати».

По словам родителей, дети заболели ротавирусной инфекцией, либо отравились, из-за чего у них поднялась температура, были рвота и головокружение.

– Было больно, меня вырвало кровью, – рассказал один из воспитанников лагеря.

Медики лагеря «Солнечный» в первый же день массового отравления изолировали некоторых больных детей.

По словам воспитанников, врачи лагеря сказали, что такое состояние дети испытывают либо из-за пользования телефонами, либо из-за того, что очень поздно ложатся спать.

Родителям дети рассказали, что еда в лагере просто отвратительная, в ней попадались волосы, а продукты были испорчены.

– Руководство и администрация лагеря не ставили в известность ни о каких чрезвычайных ситуациях, – рассказала зам.директора по доп. образованию «Городецкого Губернского колледжа» Любовь М.

Сейчас проводится служебное расследование с участием представителей роспотребнадзора и специалистов Городецкой Районной Больницы.