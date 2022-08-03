Девять озер Нижнего Новгорода не пригодны для купания

Сразу девять озер Нижнего Новгорода оказались непригодны для купания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
- В данных озерах вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, - рас сказали в ведомстве. – Поэтому купаться в них не рекомендуется.
Напомним, ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде после благоустройства открылась зона отдыха «Березовая роща».
- В «Березовой роще» у озера Сортировочное были установлены 32 шезлонга с зонтиками и спасательная вышка, - рассказали в администрации Нижнего Новгорода. – Также здесь были оборудованы две площадки для игры в волейбол и установлены три теннисных стола. Здесь же были установлены спортивная и детская площадки.
КОНКРЕТНО
В каких озерах вода не соответствует нормативам?
В Канавинском районе
-озеро Сортировочное (ул. Архангельская)
- Мещерское озеро (Мещерский бульвар)
- озеро Больничное (у больницы № 39)
В Сормовском районе
- озеро Лунское
- озеро Пестичное
- озеро Светлоярское (пляж на ул. Мокроусова)
- Озеро Светлоярское (пляж на ул. Гаугеля)
В Автозаводском районе
- Озеро ПКиО 2 очереди (пр. Молодежный)
- Озеро ПКиО 1 очереди (ул. Смирнова)
- Озеро парка имени 777летия г. Нижнего Новгорода
В Ленинском районе
- Озеро Силикатное
- пр. Ленина, 19б
- Озеро Силикатное, пр. Ленина, 23.