Девять озер Нижнего Новгорода не пригодны для купания

Сразу девять озер Нижнего Новгорода оказались непригодны для купания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- В данных озерах вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, - рас сказали в ведомстве. – Поэтому купаться в них не рекомендуется.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде после благоустройства открылась зона отдыха «Березовая роща».

- В «Березовой роще» у озера Сортировочное были установлены 32 шезлонга с зонтиками и спасательная вышка, - рассказали в администрации Нижнего Новгорода. – Также здесь были оборудованы две площадки для игры в волейбол и установлены три теннисных стола. Здесь же были установлены спортивная и детская площадки.

КОНКРЕТНО

В каких озерах вода не соответствует нормативам?

В Канавинском районе

-озеро Сортировочное (ул. Архангельская)

- Мещерское озеро (Мещерский бульвар)

- озеро Больничное (у больницы № 39)

В Сормовском районе

- озеро Лунское

- озеро Пестичное

- озеро Светлоярское (пляж на ул. Мокроусова)

- Озеро Светлоярское (пляж на ул. Гаугеля)

В Автозаводском районе

- Озеро ПКиО 2 очереди (пр. Молодежный)

- Озеро ПКиО 1 очереди (ул. Смирнова)

- Озеро парка имени 777летия г. Нижнего Новгорода

В Ленинском районе

- Озеро Силикатное

- пр. Ленина, 19б

- Озеро Силикатное, пр. Ленина, 23.