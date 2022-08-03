Более 1.1 млн тонн мусора переработано на Шуваловской свалке в Нижнем Новгороде ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Более 1.1 млн тонн мусора, а к сегодняшнему дню это около 80% свалочных отходов, было переработано на Шуваловской свалке. О ходе работ по восстановлению земель на Шуваловской свалке рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Губернатор напомнил, что пару лет назад на свалке были возгорания и жители города жаловались на едкий дым, которым невозможно было дышать. Шуваловская свалка – объект накопленного экологического ущерба. После получения поддержки Правительства и Минприроды России на проект рекультивации в конце 2020 года заключили контракт с подрядчиком на проведение работ. Работы по восстановлению земель проходят в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

– Переработано более 1.1 млн тонн свалочных масс. Но главное – никаких возгораний и едкого дыма! – рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.