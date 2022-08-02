Нижегородцы заметили ошибку на вывеске городского метро Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородцы заметили ошибку на вывеске над входом в метро. А именно в самой надписи "Нижегородский метрополитен", о чём они сообщили в соцсетях, сопроводив эту новость фотографиями.

На первый взгляд всё выглядит правильно, ошибку заметить сходу не так-то просто. Особенно пробегая мимо, торопясь на поезд. Но при внимательном прочтении можно увидеть, что последняя буква "И" в слове "НижегородскИй" повёрнута не в ту сторону, отчего образуется латинская буква "N".

Как давно надпись с ошибкой висит над входом на станцию – пока не известно. В комментариях пользователь Николай Ш. утверждает, что это станция "Автозаводская" – вход со стороны Северной проходной ГАЗ.

"КП – Нижний Новгород" направила запрос в мэрию города, чтобы узнать, как скоро недоразумение удастся устранить.

ОБНОВЛЁННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

В МП "Нижегородское метро" нам ответили, что ошибка будет исправлена уже завтра.