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Общество2 августа 2022 13:07

Нижегородцы заметили ошибку на вывеске городского метро

Предположительно надпись находится на входе станции "Автозаводская"
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Нижегородцы заметили ошибку на вывеске городского метро

Нижегородцы заметили ошибку на вывеске городского метро

Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородцы заметили ошибку на вывеске над входом в метро. А именно в самой надписи "Нижегородский метрополитен", о чём они сообщили в соцсетях, сопроводив эту новость фотографиями.

На первый взгляд всё выглядит правильно, ошибку заметить сходу не так-то просто. Особенно пробегая мимо, торопясь на поезд. Но при внимательном прочтении можно увидеть, что последняя буква "И" в слове "НижегородскИй" повёрнута не в ту сторону, отчего образуется латинская буква "N".

Как давно надпись с ошибкой висит над входом на станцию – пока не известно. В комментариях пользователь Николай Ш. утверждает, что это станция "Автозаводская" – вход со стороны Северной проходной ГАЗ.

"КП – Нижний Новгород" направила запрос в мэрию города, чтобы узнать, как скоро недоразумение удастся устранить.

ОБНОВЛЁННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

В МП "Нижегородское метро" нам ответили, что ошибка будет исправлена уже завтра.