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Общество2 августа 2022 8:02

Чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников ожидается в Нижегородской области 3-8 августа

Уровень пожароопасности достигнет 4-5 классов
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников ожидается в большинстве районов Нижегородской области с 3 по 8 августа 2022 года, согласно данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС". Уровень пожароопасности достигнет 4 и 5 классов.

– Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи, – добавили в ФГБУ.

ГУ МЧС по Нижегородской области предупредили:

- соблюдайте все правила пожарной безопасности;

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не жгите мусор на садовых участках, вблизи леса, не разводите костёр в лесу;

- не бросайте горящие окурки в траву;

- не оставляйте в лесу пропитанные горючими веществами материалы;

- не оставляйте на солнечной поляне бутылки, стекло и другой мусор.