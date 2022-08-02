На 0,11% снизилась цена готовых квартир в Нижнем Новгороде

Цена на готовые квартиры в Нижнем Новгороде снизилась на 0,11% за последний месяц. Для сравнения были взяты средневзвешенные стоимости жилья в июне и в июле 2022 года. Теперь цена квадратного метра составляет 110 698 рублей. Об этом сообщили аналитики GIPERNN.RU.

Напомним, что с началом этого лета вторичное жильё в Нижнем Новгороде стало дешеветь впервые за текущий год. В июне цена квадратного метра упала на 0,24% (269 рублей). В следующем месяце снижение цен чуть сбавило обороты (стоимость стала ниже на 126 рублей).

Отдельно стоит отметить, что снижение цен на "вторичку" происходило с разной силой в районах Нижнего Новгорода. Больше всего подешевело жильё в Канавинском районе — на 0,49%. В Автозаводском и Приокском районах — на 0,26% и 0,3% соответственно. В пределах 0,13-0,15% понизились цены в Ленинском, Московском и Советском районах.

В прошедшем июле в большей степени стоимость вторичного жилья возросла в Сормовском и Нижегородском районах — на 0,43% и 0,03% соответственно. В Сормове продаётся самое бюджетное в Нижнем Новгороде жильё (97,1 тысячи рублей за кв.метр), а самое дорогое — по-прежнему в Нижегородском районе (132,8 тысячи рублей за кв.метр).