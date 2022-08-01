Спасатели призывают нижегородцев соблюдать правила безопасности на водоёмах

Спасатели призывают жителей Нижегородской области соблюдать правила безопасности во время купания в связи с участившимися случаями гибели на воде. Об этом сообщили в МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода".

В управлении рассказали, что за порядком на берегу и в воде следят матросы-спасатели, которые работают на пляжных зонах.

– Берегите себя, соблюдайте меры безопасности, следите за детьми и не злоупотребляйте спиртными напитками, – обратился к отдыхающим на нижегородских пляжах начальник отдела гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по Сормовскому району Сергей Барыкин.

Спасатели также добавили, что уже не раз им приходилось оказывать помощь пьяным отдыхающим, когда те не смогли своими силами выбраться из воды.

– В таких случаях мы объединяемся с охраной парка – спасатель вытаскивает человека из воды и оказывает помощь, если она требуется, а охрана в дальнейшем либо выводит нарушителя за пределы парка, либо помогает дождаться бригаду скорой помощи, – рассказал спасатель-матрос Максим Арасланов. – Скажу по личному опыту, нетрезвые посетители – это, пожалуй, основная проблема, потому что за детьми следят родители.

Напомним, ранее мы рассказывали, что по данным Роспотребнадзора региона, в пяти озёрах Нижнего Новгорода купаться не рекомендуется.