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Общество1 августа 2022 8:26

Бюрократическую нагрузку на учителей снизят в Нижегородской области

Соответствующий нижегородский проект рекомендован для использования на территории всей страны
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Нижегородская область стала одним из пилотных регионов России, где будет снижена бюрократическая нагрузка на учителей. Соответствующее решение приняла межрегиональная рабочая группа "Перспективные направления хода реализации мероприятий по снижению документарной нагрузки в системе образования". Совещание группы прошло в Москве при участии представителей федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации и регионов.

Нижегородский Минобр представил свой проект на тему оптимизации организации образовательной деятельности. Инициативу высоко оценили участники совещания.

– "Изюминка" нашего проекта в том, что он не только снимает бюрократическую нагрузку с учителей, но и предусматривает снижение нагрузки на администрацию школы в целом, – пояснила министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Ольга Петрова. – Мы даём директорам образовательных организаций инструменты и методики, с помощью которых они смогут в значительной мере оптимизировать документооборот, организовывать образовательную деятельность в соответствии с законом.

По словам министра, проект призван снять нагрузку не с отдельных работников, а со всей образовательной организации в целом, чтобы не допустить возникновения напряжения внутри школьных коллективов, если освободить от нагрузки учителей, но оставить её в большом объёме на работниках администрации.

Таким образом, нижегородский проект рекомендован для использования на территории всей страны как одно из решений задачи по снижению административной нагрузки.