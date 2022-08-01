Тысячи нижегородцев пришли на фестиваль «Рок чистой воды»

Тысячи нижегородцев пришли в минувшие выходные на фестиваль «Рок чистой воды» (12+). Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

Напомним, фестиваль проходил в Нижнем Новгороде на протяжении двух последних дней. 30 июля на площади Минина и Пожарского прошел концерт, длившийся с 13:00 до 22:00. Его участниками стали «Корсар», Вадим Демидов, группа «Воскресение», «СерьГа», Альберт Кувезин и многие другие. Сам концерт пройдет на главной городской площади Минина и Пожарского.

31 июля с 10 до 16 часов на Нижневолжской набережной проходила уборка мусора с берегов Гребного канала. Ее участниками стали музыканты, чиновники и пришедшие на концерт нижегородцы.

Ранее концерт в течение двух лет переносился из-за пандемии коронавируса. Сначала в 2020 году по всей стране было ограничено проведение массовых мероприятий, а спустя год – концерт пришлось отменить из-за нового подъема заболеваемости.