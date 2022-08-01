Солнце и тепло до +24 градусов ожидается в Нижнем Новгороде 1 августа

Ясная и солнечная погода ожидается в Нижнем Новгороде 1 августа. При этом столбики термометров поднимутся до +24 градусов. Об этом сообщается на портале Gismeteo.ru

- В ночные часы столбики термометров будут держаться на отметке +13…+14 градусов, - говорится в сообщении синоптиков. – При этом ни дождей, ни усилений ветра не ожидается. Днем станет заметно теплее – воздух прогреется до +24 градусов. Весь день будет стоять теплая и солнечная погода.

Схожая погода будет в Нижнем Новгороде и в последующие дни. Самым теплым днем станет пятница, 5 августа. В этот день столбики термометров поднимутся до +28 градусов. При этом всю неделю будет стоять солнечная погода.