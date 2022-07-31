Председатель Гордумы Лавричев поздравил нижегородцев с Днем ВМФ. ФОТО: Гордума Нижнего Новгорода.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Днем ВМФ. Соответствующее поздравление опубликовала Гордума.

- Сегодня мы чествуем тех, кто вдали от дома, в непростых условиях несет службу на морских рубежах нашей Родины, обеспечивает боевую готовность кораблей и готовит высококвалифицированные кадры для отечественного флота, разрабатывает передовые технологии в судостроительной отрасли, - обратился Олег Лавричев.

Глава гордумы напомнил о подвигах российского флота со времен Петра I и рассказал о тех нижегородских предприятиях, которые работают на ВМФ.

- В Нижнем Новгороде – это «Красное Сормово», «Красный якорь», Завод имени Петровского», Нижегородский машиностроительный завод, судостроительный завод «Волга», «Лазурит», «Вымпел», «ОКБМ Африкантов», ЦНИИ «Буревестник», ЦКБ по СПК имени Алексеева, «Нижегородский теплоход», Чкаловская, Окская и Городецкая судоверфи, - перечислил Олег Лавричев.