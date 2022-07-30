Жители Краснобаковского района пожаловались на нашествие кабанов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Весьма в необычной ситуации оказались жители Краснобаковского района Нижегородской области. Вот уже несколько месяцев они страдают от…нашествия кабанов. Дикие животные не стесняются заходить прямо на садовые участки, выкапывать картошку и портить урожай.

По словам местных жителей, иной раз им приходится по несколько часов прятаться в банях, пока кабаны разоряют их огороды. Никакие меры воздействия на хрюшек не помогают.

- У меня стояло пугало, они подкопали и уронили даже его, - рассказал местный житель журналистам «Кстати».

Страдают от такого соседства не только частники, но и фермерские хозяйства. Особенно несладко приходится тем, что специализируются на картофели и моркови.

- Они ломают и заборы, и ограждения, - рассказывают жители. – Первым идет самый главный, а остальные за ним. Людей они совсем не боятся – отойдут на 30 метров, а потом опять возвращаются. Чаще всего они орудуют по ночам.

Сложившуюся ситуацию уже прокомментировали в региональном министерстве лесного хозяйства.

- Численность кабана в регионе находится под контролем, - заявили в ведомстве. - Сейчас в регионе насчитывается около 800 особей. Для сравнения, в 2021 году было около 1 тысячи. Для того, чтобы дикие звери не выходили в населенные пункты, организованы прикормочные площадки с зерном. Наиболее эффективными способами защиты урожая от диких зверей являются ограждения (высота - не меньше 1 м) и химические отпугиватели.