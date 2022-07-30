На канатную дорогу в Нижнем Новгороде не смогут купить новые кабины из-за санкций. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Новые кабины на канатную дорогу в Нижнем Новгороде не смогут купить из-за санкций. Об этом сообщили представители министерства транспорта Нижегородской области, отвечая на вопросы подписчиков.

Ранее нижегородцы предложили увеличить число кабинок на нижегородской канатной дороге, чтобы избавиться от очередей. Однако в министерстве сообщили, что российские канатные дороги попали в санкционный список. Поэтому закупить новые кабины у Франции пока невозможно.

Напомним, мы писали, что жители города Бор в Нижегородской области создали петицию против огромных очередей, образующихся возле канатной дороги. По словам местных жителей, особенно сложная ситуация складывается здесь по пятницам. В эти дни очереди растягиваются на сотни метров. К слову, борчане предложили и свой вариант решения проблемы.

- Нужно разделить потоки из тех, кто имеет проездные карты и тех, кто приобретает билеты на кассе, после чего заполнять кабинки через одну из каждого потока, - говорится в петиции.