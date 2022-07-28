Храм во имя Пресвятой Живоначальной Троицы заложили в Нижнем Новгороде

Храм во имя Пресвятой Живоначальной Троицы заложили на улице Рождественской в Нижнем Новгороде сегодня, 28 июля. Чин закладки совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, а сослужили ему викарий Нижегородской епархии епископ Сормовский Иннокентий и клирики епархии. Торжественную церемонию посетил в том числе губернатор региона Глеб Никитин. Об этом рассказали в пресс-службе Нижегородской митрополии.

– Мы совершаем молитву на закладку храма, который будет освящён в честь Пресвятой Живоначальной Троицы. Мы возрождаем ещё один дом Божий, который украшал наш город и служил духовным маяком для многих людей, – поздравил собравшихся митрополит Георгий.

Он также подчеркнул, что предстоит не просто возвести заново стены храма. Задача – воспроизвести его исторический облик. Отмечено, что облик этот будет воспроизводится по сохранившимся чертежам и фотографиям.

– Это ещё один шаг к укреплению наших духовных и культурно-исторических традиций, которые всегда служили нравственным фундаментом и основополагающей силой для нашей страны, – сказал в заключение митрополит Георгий. – Возрождение церкви – это примирение земного и небесного, примирение человека с Богом.