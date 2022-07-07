Ремонт музейно-выставочного комплекса Усадьба Худякова стартовал в Балахне

В "Усадьбе Худякова" начат ремонт. Фото: НРО "Единая Россия".

Музейно-выставочный комплекс «Усадьба Худякова» начали приводить в порядок в Балахне, информирует НРО «Единая Россия».

Год назад старинная усадьба была закрыта для посещения из-за ее аварийного состояния. В настоящее время рабочие приступили к ремонту. Им предстоит отремонтировать кровлю и стропила, укрепить перекрытия чердака, установить дымники, парапеты, вазоны и другие элементы декора на крыше главного дома усадьбы. Также планируется отремонтировать крышу и чердак флигеля. В общей сложности на ремонт уйдет 15 миллионов рублей, причем 10 из них выделены из федерального бюджета по нацпроекту «Культура».

Отметим, что здания главного дома и флигеля усадьбы являются объектами культурного наследия регионального значения. Эти архитектурные памятники возведены купцом-судостроителем в 80-е годы XIX века. Внутри сохранились изразцовые печи с фарфоровыми фигурками, старинная лепнина, паркет и оригинальная лестница с дубовыми перилами.

Отметим, что работы ведутся и в других культурных заведениях Балахнинского района. Так, по партийному проекту «Культура малой Родины» в Доме культуры «Волга» в Правдинске появилась аппаратура, с помощью которой на сцене можно создавать различные световые эффекты. Новое звуковое оборудование появилось в ДК имени Горького в Лукино. Руководство этого ДК также планирует подать заявку на участие в нацпроекте и тоже провести ремонт.

- Дома культуры предназначены для ведения активной досуговой и просветительской деятельности. И обновление материально-технической базы, проведение ремонтных работ становится дополнительным импульсом для увеличения культурно-массовых мероприятий и проведения их на более высоком уровне. Благодаря партийному и национальному проектам старые здания превращаются в современные центры культуры и досуга, - сказал координатор проекта «Культура малой Родины» Сергей Горин.