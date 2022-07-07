Иммерсивное шоу в честь 200-летия Нижегородской ярмарки пройдет 15 и 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Программа начнется в исторический день, традиционную дату открытия Ярмарки — 15 июля. В этот день, а также 16 июля режиссер-постановщик Илья Авербух покажет иммерсивное шоу. На 9 локациях на Ярмарочной площади состоится театрализованное представление с эпизодами о наиболее ярких страницах истории Нижегородской ярмарки, а гости станут непосредственными участниками действия.

В шоу-открытии примут участие Петр Налич, Going Deeper, Аделия Загребина, участник шоу «Голос» Роман Графов, Заслуженный артист России Сергей Блохин, исполнительница романсов Майя Балашова и другие.

- Юбилей Нижегородской ярмарки, пожалуй, - главное историческое мероприятие 2022 года не только в Нижнем, но и, возможно, в России, — отметила директор «Центр 800» Софья Юдина. — Всех зрителей ждет захватывающее путешествие, участниками которого они станут благодаря команде Ильи Авербуха.

Напомним, что в 2022 году исполняется 200 лет Нижегородской ярмарке. В честь этой даты на ее территории пройдут масштабные праздничные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Нижегородцев ожидают исторические представления, ярмарочная торговля, программы реконструкторов, иммерсивные экскурсии, мэппинг. Юбилейные мероприятия стартуют 15 июля - в этот день пройдет иммерсивное шоу-открытие режиссера-постановщика Ильи Авербуха. На 15 площадках на территории Ярмарочной площади покажут театрализованное представление.