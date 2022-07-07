Автобус А-30 продлят до микрорайона Бурнаковский в 2023 году. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде планируется продлить маршрут автобуса А-30 до микрорайона Бурнаковский. Ожидается, что это произойдет в 2023 году – после того, как будет подготовлена соответствующая инфраструктура. Об этом сообщается в паблике «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации».

- В настоящее время не представляется возможным продление маршрута без реконструкции площадки для автобусов, поэтому инфраструктурные мероприятия будут предусмотрены в 2023 году, и после их проведения маршрут будет продлен, - пояснили в ГКУ НО «Центр развития транспортных систем».

О необходимости продления автобуса до Бурнаковки неоднократно просили жители микрорайона. Так, в случае продления автобуса А-30 пассажиру смогут без пересадок добираться до таких предприятий и вузов, как Нител, завод Фрунзе, ННГУ им. Лобачевского, РАНХиГС и других учреждений.

Как сообщили пояснили в ГКУ НО «Центр развития транспортных систем», расписание автобуса будет формироваться с учетом потребностей в поездках жителей микрорайона в направлении площадей Горького и Лядова и проспекта Гагарина.