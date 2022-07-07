Ожидаемая продолжительность жизни нижегородцев может вырасти. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

По словам министра здравоохранения региона, коронавирус ухудшил показатели ОПЖ во всем мире, поэтому сейчас минимальная задача всего общества - выйти на уровень ОПЖ, который был до пандемии.

- Нижегородская область за последние недели уже вышла на коэффициент смертности 16,5 (ниже планового на 0.1). При сохранении этой динамики мы сможем нарастить показатель ОПЖ на 1 год за этот год, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Как сообщает министр здравоохранения региона, эту очень хрупкую тенденцию надо обязательно сохранить, а медикам необходимо в очередной раз мобилизовать свои силы и ресурсы.

- Не забывать ни на день, что мы боремся за каждого и помогаем всем. А населению - заботиться о здоровье и жизни своих близких и себя самого. Это не заклинание какое-то, а вполне реально управляемый процесс. Будьте здоровы!, - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что триаж пациентов внедрят в больницах Нижегородской области в 2022 году.

По словам министра здравоохранения региона, до конца 2022 года все большие стационары Нижегородской области, которые работают с экстренными пациентами, внедрят у себя такую практику, как триаж пациентов.

- Триаж - это распределение поступающих больных на группы, исходя из срочности и однородности необходимых мероприятий в конкретной обстановке. Даже для двух одновременно поступивших пациентов требуется проведение качественной медицинской сортировки, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Как сообщает министр здравоохранения региона, качественный триаж помогает снизить риски для пациентов, а также усилить работу команды медицинских специалистов.