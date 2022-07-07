Свет отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 7 июля

Электроснабжение и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 29 июня. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управление ГОЧС Нижнего Новгорода.

Канавинский район:

С 09:00 до 16:00 отключат в доме №17а на Московском шоссе.

Ленинский район:

С 08:00 до 17:00 света не будет в домах № 63/1,63/2 по проспекту Ленина.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

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