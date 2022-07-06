Новое оборудование на сумму более 2 млн рублей получила Воскресенская ЦРБ

В Воскресенскую ЦРБ поступило новое цифровое диагностическое оборудование на сумму более 2 млн рублей. Средства выделены по программе модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Таким образом, в медучереждение поступил новый универсальный прикроватный монитор пациента. Он позволяет быстрее отслеживать изменения в состоянии пациента, также с его помощью можно рассчитать нужную дозу лекарственных средств.

- Кроме того, в медучреждение появился современный кольпоскоп. Благодаря новому оборудованию процесс кольпоскопии теперь выполняется более тщательно, что помогает установить более точный диагноз и в ряде случаев избежать тяжелых последствий болезни. В ближайшее время в ЦРБ также поступит аппарат ИВЛ, - говорится в сообщении.

Обновление оборудования ведется в рамках реконструкции Воскресенской центральной районной больницы. В 2022 году должны завершиться работы в стационаре, в состав которого входит 8 отделений.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения региона с 2021 по 2025 годы в Нижегородской области приобретут около 1 584 единиц автомобильного транспорта. Общий объем финансового обеспечения программы на 2021-2025 гг. составляет более 15,5 млрд рублей, из которых средства федерального бюджета - 14,8 млрд руб.