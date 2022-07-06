Завод «Красное Сормово» передал заказчику сухогруз «Сергей Волков»

ПАО «Завод «Красное Сормово» передал заказчику АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) судно проекта RSD59 «Сергей Волков». Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Завод «Красное Сормово».

Компании подписали двухсторонние акты приема-передачи судна в серии из одиннадцати сухогрузов, которые предприятие строит по заказу АО «ГТЛК». Строящаяся на сормовском заводе серия сухогрузов RSD59 – одна из самых масштабных в гражданском судостроении России за последние годы. Суда этого проекта составляют основу современного грузового флота страны.

По словам генерального директора ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаила Першина, судно успешно прошло швартовные и ходовые испытания в акватории Волги.

- Сухогруз получил имя нижегородского судостроителя Сергея Волкова. Сергей Волков всю жизнь проработал на заводе «Красное Сормово» и внес большой вклад в создание подводного флота России и уникальных гражданских судов, - уточнил Михаил Першин.

Стоит отметить, что всего со стапеля завода «Красное Сормово» сошли 30 теплоходов проекта RSD59. Сейчас завод стал лидером по количеству построенных сухогрузов этого типа среди отечественных судостроительных предприятий. С

Ранее сообщалось, что нижегородский завод «Красное Сормово» спустит на воду первый в России краболов КСП01 летом 2022 года.

Так, ПАО «Завод «Красное Сормово» уже приступил к окраске корпуса головного судна серии краболовов-процессоров проекта КСП01. Спуск на воду запланирован на лето этого года. Отмечается, что такие суда, предназначеные для добычи снежного краба и его переработки на борту, в России до сих пор еще не строили. Сейчас головное судно готово на более 60%, уже началась металлизация и окраска корпуса, а также продолжается монтаж судового оборудования. Кроме того, на заводе завершили установку промыслового оборудования, изоляцию и обшивку морозильного трюма для хранения краба.

СПРАВКА

Суда проекта RSD59 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В». Длина судна RSD59 составляет 141 м, ширина - 16,98 м, высота борта 6 м, осадка в море – 4,5 м, в реке - 3,6 м.