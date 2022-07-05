Опубликована программа фестиваля "Горький.Море.Фест"
Стала известна программа Всероссийского фестиваля "Горький.Море.Фест", который пройдёт на побережье Горьковского моря в Нижегородской области 15-17 июля. Это событие приурочили к совместному празднованию двух 105-летних юбилеев: Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А.Добролюбова и издания "Нижегородская правда".
Организаторы отмечают, что в цели и задачи фестиваля входят, помимо прочего, выявление талантливых исполнителей авторской/бардовой песни, помощь им в творческом росте и продвижении.
Участниками фестиваля могут стать авторы и исполнители всех возрастов. Для участия лиц младше 18 лет потребуется согласие родителя или опекуна на обработку персональных данных и фото/видео съёмку.
"Горький.Море.Фест" пройдёт на базе спортивно-оздоровительного лагеря НГЛУ "Лингвист".
– Мы постарались сделать программу "Горький.Море.Фест" максимально интересной и насыщенной для всех – не только для музыкантов, но и для зрителей и просто желающих хорошо провести выходные, – рассказал сопредседатель оргкомитета фестиваля, помощник ректора НГЛУ по связям с общественностью Олег Пикунов. – Она будет включать творческие, спортивные, интеллектуальные, образовательные активности, мастер-классы от Института Конфуция при НГЛУ и даже анимацию для детей. На фестивале будет интересно всем!
Программа Всероссийского фестиваля авторской песни "Горький.Море.Фест"
15 июля 2022 г.
12.00 – заезд, регистрация
14.00 – 15.00 – обед
15.00 – 19.00 – фотокросс «Знакомство с территорией» / детская анимация / работа спортивных площадок:
- пляжный волейбол
- настольный теннис
- бадминтон
- шахматы
- шашки
19.00 – 20.00 – ужин
20.00 – 22.00 – вечерняя программа
22.00 – 23.00 – песни у «костра»
16 июля 2022 г.
08.00 – 08.30 – подъём, утренний туалет
08.30 – 09.00 – зарядка
09.00 – 10.00 – завтрак
10.00 – 11.00 – свободное время / подготовка к Фестивалю
11.00 – 14.00 – просмотр конкурсных номеров / творческая гостиная / квест «Всё по Правде» / мастер-класс «Как сделать актуальный мем» / детская анимация / работа спортивных площадок:
- пляжный волейбол на призы газеты «Нижегородская правда»
- настольный теннис
- бадминтон
- весёлые старты
- шахматы
- шашки
14.00 – 15.00 – обед
15.00 – 18.00 - просмотр конкурсных номеров / продолжение работы интерактивных площадок Фестиваля
18.00 – 19.00 – подготовка к гала-концерту
19.00 – 20.00 – ужин
20.00 – 22.00 – гала-концерт / церемония награждения
22.00 – 23.00 – дискотека
17 июля 2022 г.
08.00 – 09.00 – подъём, утренний туалет
09.00 – 10.00 – завтрак
10.00 – 14.00 – выезд участников Фестиваля