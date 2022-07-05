Опубликована программа фестиваля "Горький.Море.Фест"

Стала известна программа Всероссийского фестиваля "Горький.Море.Фест", который пройдёт на побережье Горьковского моря в Нижегородской области 15-17 июля. Это событие приурочили к совместному празднованию двух 105-летних юбилеев: Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А.Добролюбова и издания "Нижегородская правда".

Организаторы отмечают, что в цели и задачи фестиваля входят, помимо прочего, выявление талантливых исполнителей авторской/бардовой песни, помощь им в творческом росте и продвижении.

Участниками фестиваля могут стать авторы и исполнители всех возрастов. Для участия лиц младше 18 лет потребуется согласие родителя или опекуна на обработку персональных данных и фото/видео съёмку.

"Горький.Море.Фест" пройдёт на базе спортивно-оздоровительного лагеря НГЛУ "Лингвист".

– Мы постарались сделать программу "Горький.Море.Фест" максимально интересной и насыщенной для всех – не только для музыкантов, но и для зрителей и просто желающих хорошо провести выходные, – рассказал сопредседатель оргкомитета фестиваля, помощник ректора НГЛУ по связям с общественностью Олег Пикунов. – Она будет включать творческие, спортивные, интеллектуальные, образовательные активности, мастер-классы от Института Конфуция при НГЛУ и даже анимацию для детей. На фестивале будет интересно всем!

Программа Всероссийского фестиваля авторской песни "Горький.Море.Фест"

15 июля 2022 г.

12.00 – заезд, регистрация

14.00 – 15.00 – обед

15.00 – 19.00 – фотокросс «Знакомство с территорией» / детская анимация / работа спортивных площадок:

- пляжный волейбол

- настольный теннис

- бадминтон

- шахматы

- шашки

19.00 – 20.00 – ужин

20.00 – 22.00 – вечерняя программа

22.00 – 23.00 – песни у «костра»

16 июля 2022 г.

08.00 – 08.30 – подъём, утренний туалет

08.30 – 09.00 – зарядка

09.00 – 10.00 – завтрак

10.00 – 11.00 – свободное время / подготовка к Фестивалю

11.00 – 14.00 – просмотр конкурсных номеров / творческая гостиная / квест «Всё по Правде» / мастер-класс «Как сделать актуальный мем» / детская анимация / работа спортивных площадок:

- пляжный волейбол на призы газеты «Нижегородская правда»

- настольный теннис

- бадминтон

- весёлые старты

- шахматы

- шашки

14.00 – 15.00 – обед

15.00 – 18.00 - просмотр конкурсных номеров / продолжение работы интерактивных площадок Фестиваля

18.00 – 19.00 – подготовка к гала-концерту

19.00 – 20.00 – ужин

20.00 – 22.00 – гала-концерт / церемония награждения

22.00 – 23.00 – дискотека

17 июля 2022 г.

08.00 – 09.00 – подъём, утренний туалет

09.00 – 10.00 – завтрак

10.00 – 14.00 – выезд участников Фестиваля