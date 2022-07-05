Татьяна Витушкина возглавила новый юридический департамент Нижнего Новгорода

Опытный нижегородский юрист Татьяна Витушкина возглавила созданный в мэрии города юридический департамент. Решение о создании департамента было принято в рамках изменений в структуре городской администрации. Они были инициированы главой Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым и поддержаны депутатами Гордумы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– В июле все полномочия департамента правового обеспечения были переданы вновь созданному юридическому департаменту. Сотрудники юридического департамента будут заниматься координацией работы по правовым вопросам, – пояснил мэр. – Департамент возглавила Татьяна Витушкина – опытный нижегородский юрист. До назначения директором департамента она работала в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами.

Юрий Шалабаев пожелал успехов Татьяне Витушкиной в работе директором, а также грамотного и системного подхода к решению поставленных задач и созданию оптимальной структуры департамента.

СПРАВКА:

Витушкина Татьяна Александровна родилась в деревне Алтунино Вачского района Горьковской области. В 2003 году закончила ННГУ имени Н.И.Лобачевского по специальности "Юриспруденция", а в 2004 году защитилась по специальности "Финансы и кредит". В разное время Татьяна Витушкина работала в Сбербанке, министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, а также в городском КУГИ.