Ещё три несанкционированные свалки ликвидируют досрочно в Нижегородской области в рамках федпроекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Минприроды России одобрило соответствующие заявки региона на предоставление субсидий из бюджета страны, о чём сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

– Нижегородская область – один из лидеров по реализации этого направления национального проекта "Экология", – сказал глава региона. – Ликвидация несанкционированных свалок позволяет улучшать условия жизни тысяч людей, приводить в порядок территории, которые долгие годы были завалены мусором. Реализация нацпроекта продолжается, планируем новые задачи.

А именно будут ликвидированы: свалки на улице Заовражной и на Московском шоссе возле домов № 473 и 475 в Нижнем Новгороде, а также свалка на улице Больничной в Володарске.

По словам министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова, регион готов приступить к этой задаче уже в 2022 году.