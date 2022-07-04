Износ трамваев и троллейбусов в Нижнем Новгороде составляет 94%. Об этом сообщает телекомпания «Волга» со ссылкой на ГП НО «Нижегородэлекстротранс».

- Всего у нас 202 троллейбуса, порядка 100-130 единиц выходит на линию ежедневно. Любая техника ломается - тем более, когда срок службы уже большой, - рассказал и.о. технического директора ГП НО «Нижегородэлектротранс» Василий Синицын.

Обновления требует не только подвижной состав, но и инфраструктура: подъездные пути, контактные сети, что, очевидно, потребует немало финансовых затрат. Для этого предприятие передают в областную собственность и планируют привлечь инвестора.

В качестве альтернативы традиционным троллейбусам могут быть закуплены электробусы и троллейбусы на автономном ходу, что позволит открыть новые маршруты. Для решения проблем с трамваями необходимо провести ремонт путей, износ которых составляет 90%. На сегодняшний день уже отремонтировали участок трамвайных путей на площади Сенной, а также на перекрестках улиц Варварская-Пискунова и Алексеевская-Октябрьская, ведется реконструкция рельсов на площади Народного единства и Зеленском съезде.

Еще одна большая проблема нижегородского электротранспорта – нехватка водителей. Например, сейчас в штат требуется 200 человек.

- Водители сейчас получают от 50 тысяч рублей. У нас есть учебный центр - срок обучения 5-6 месяцев. Надеемся, что водители начнут приходить, - рассказал и.о. технического директора ГП НО «Нижегородэлектротранс» Василий Синицын.