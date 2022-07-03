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Общество3 июля 2022 16:20

Нижегородская ярмарка вошла в восьмерку лучших пространств России

По словам составителей рейтинга, выбрать одно пространство в городе было сложно
Екатерина КУРГУЗОВА

Нижегородская ярмарка вошла в восьмерку лучших пространств России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Соответствующий рейтинг составил портал «Афиша Daily» совместно с программой «Архитекторы.рф».

По словам составителей рейтинга, к 800-летию в Нижнем Новгороде обновили и перезапустили сразу несколько общественных пространств.

— Выбрать из них одно было сложно, но мы остановились на территории Ярмарки. Когда то здесь продавали товары, произведенные не только в Нижегородской области, но и по всему Волжскому пути, но в последние десятилетия важнейшее для города место было недружелюбным и запущенным, - говорится в сообщении.

Напомним, что кампания 800-летия Нижнего Новгорода признана лучшей в номинации «Государственные организации и программы» премии Effie Awards Russia 2022. Результаты объявили 28 апреля 2022 года во время онлайн-церемонии.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что 800-летие стало стимулом для запуска целого ряда позитивных перемен.