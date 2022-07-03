Дни профориентации для несовершеннолетних пройдут в Нижегородской области с 5 по 7 июля

Дни профессиональной ориентации для несовершеннолетних пройдут в Нижегородской области с 5 по 7 июля в центрах занятости населения. Об этом информирует региональное управление по труду и занятости населения.

Так, 5 июля консультации состоятся в Сергачском центре занятости с 10:00 до 12:00. Вознесенский ЦЗН проведет мероприятие 6 июля с 10:00 до 11:00, Вачский центр занятости - 7 июля с 10:00 до 12:00.

Карьерные консультанты познакомят соискателей с представителями работодателей, которые расскажут о вакансиях предприятий, их специфике, о том, каким они видят своего потенциального работника и какие предлагают условия и уровень заработной платы.

Всем гостям мероприятий подробно расскажут об услугах центров занятости, а также помогут выбрать подходящие им направления профессиональной деятельности.

Кроме того, жители Нижегородской области смогут получить рекомендации по оптимальным видам занятости, профессий и специальностей с учетом их возможностей и потребностей и узнают о нынешнем положении на рынке труда.