35 пропавших в июне нижегородцев до сих пор не нашли. Соответствующей информацией поделился поисково-спасательный отряд «Волонтер».

По данным волонтеров, всего за первый летний месяц к ним поступило 176 заявок о пропавших нижегородцах всех возрастов. Из них живыми были найдены 120 человек, а вот 7 из пропавших помочь не удалось - их волонтеры нашли погибшими. При этом о месте нахождения еще 35 человек до сих пор ничего не известно.

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