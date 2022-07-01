Кафе быстрого питания вместо коворкинга появится в «Алексеевском ряду»

Внутренние отделочные работы стартовали в «Алексеевском ряду» на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде, сообщает портал «Домостройрф.ру».

Ранее здесь располагались магазины, в том числе, продуктовые, но в 2021 году были начаты работы по реконструкции рядов. Помещение, под крышей которого в последнее время прятались от непогоды воробьи и голуби, решили перестроить по проекту архбюро «Гора». Предполагалось, что здесь будет библиотека с читальным залом, коворкинг и кофейня, но заказчик решил изменить назначение объекта. Концепция претерпела изменения и стала менее затратной в реализации. Теперь здесь планируют создать кафе быстрого питания.

По данным портала, в настоящее время на объекте заливают полы. Ежедневно работы ведут трое рабочих.

О сроках введения «Алексеевского ряда» в эксплуатацию пока не сообщается.