ГАЗ может возобновить производство "Волги"

ГАЗ может восстановить производство легковых автомобилей под брендом "Волга". Об этом сообщили в "РБК Нижний Новгород" со ссылкой на слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который вчера, 30 июня, выступал перед Законодательным собранием с ежегодным отчётом о деятельности правительства.

Глава региона подчеркнул, что ГАЗ не испытывает проблем с поставкой комплектующих в условиях санкций – об этом Глеб Никитин узнал на многократных рабочих встречах с руководством завода. Однако производство нуждается в спросе на свою продукцию.

Губернатор также добавил, что меры по развитию спроса на автомобильную продукцию готовятся на федеральном уровне, а именно – льготный лизинг и льготное кредитование. Помимо прочего, уже действует проект закупки школьных автобусов и карет скорой помощи на базе автомобилей ГАЗ.

– Считаем, что производственный процесс остановлен не будет. Более того, сейчас даже, возможно, будет восстановление производства легкового транспорта под брендом, я надеюсь, "Волга", – резюмировал Глеб Никитин.