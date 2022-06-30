108% составил индекс промышленного производства Нижегородской области с января по май 2022 года

108% составил индекс промышленного производства (ИПП) Нижегородской области с января по май 2022 года. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин на заседании Законодательного собрания сегодня, 30 июня.

– Общий объём отгруженной промышленной продукции за 2021 год превысил 1,5 триллиона рублей. В течение 2021 года фиксировалась нарастающая положительная динамика основных производственных показателей, которая наглядно демонстрировала способность нашей региональной экономики к быстрому восстановлению, – заявил Глеб Никитин. – Так, если в январе 2021 года индекс промышленного производства составлял 87,6 %, то в январе-декабре – уже 113,8.

Губернатор также отметил, что хоть оценивать последствия макроэкономических колебаний и преждевременно, но в 2022 году фиксируется рост объёмов производства.

– Отрадно видеть достаточно устойчивые показатели роста: с начала текущего года по май, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, индекс промышленного производства составил почти 108%, – добавил глава региона. – При этом базовая для нас обрабатывающая промышленность росла чуть более уверенными темпами – почти 109 % (108,7%). А ряд отраслей, например, производство мебели, показал двукратный рост.